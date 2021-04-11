«Буду подавать в суд»: защитник прав рабочих УВЗ уволен в Нижнем Тагиле

«Буду подавать в суд»: защитник прав рабочих УВЗ уволен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:26ОбществоФото: wikipedia.org
Руководство «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле уволило защитника прав рабочих Александра Иванова. Он намерен обжаловать решение в судебном порядке.

Мужчина работал сменным мастером в цеху на предприятии и много лет открыто говорил о проблемах на заводе, активно занимался защитой прав рабочих УВЗ. Приказ об увольнении он получил 9 апреля, не успев доработать смену. Причиной расторжения трудового договора указано неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, сообщает Е1.

Мужчина не согласен с данным решением и готовит документы для подачи иска в судебные органы.

До этого уже были конфликтные ситуации работника и предприятия, которые доходили до судебных разбирательств. Последний из них, о возмещении 1,5 миллиона рублей его маме, он выиграл. Женщина тоже работает на «Уралвагонзаводе» и выплаты касались полученной в цеху травмы.

Кроме того, в приказе об увольнении описана ситуация нападения Александра Иванова на другого сотрудника. По данному инциденту предприятие хотело завести на мужчину дело. В данном расследовании, суд первой инстанции также вынес отказ.

Мужчина защищает права рабочих, заявляет о коррупции на предприятии и проблемах с оборудованием. Он активно сотрудничает с СМИ. Руководство предприятия комментирует проблемы, вынесенные сотрудником, как преувеличенные и считает, что на их территории безопаснее других заводах Нижнего Тагила.

Напомним, работница концерна «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле отсудила у предприятия 353 тысяч рублей за лечение после падения на льду. В результате травмы ее группа инвалидности была изменена со второй по первую.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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