«Буду подавать в суд»: защитник прав рабочих УВЗ уволен в Нижнем Тагиле

Мужчина работал сменным мастером в цеху на предприятии и много лет открыто говорил о проблемах на заводе, активно занимался защитой прав рабочих УВЗ. Приказ об увольнении он получил 9 апреля, не успев доработать смену. Причиной расторжения трудового договора указано неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, сообщает Е1.
Мужчина не согласен с данным решением и готовит документы для подачи иска в судебные органы.
До этого уже были конфликтные ситуации работника и предприятия, которые доходили до судебных разбирательств. Последний из них, о возмещении 1,5 миллиона рублей его маме, он выиграл. Женщина тоже работает на «Уралвагонзаводе» и выплаты касались полученной в цеху травмы.
Кроме того, в приказе об увольнении описана ситуация нападения Александра Иванова на другого сотрудника. По данному инциденту предприятие хотело завести на мужчину дело. В данном расследовании, суд первой инстанции также вынес отказ.
Мужчина защищает права рабочих, заявляет о коррупции на предприятии и проблемах с оборудованием. Он активно сотрудничает с СМИ. Руководство предприятия комментирует проблемы, вынесенные сотрудником, как преувеличенные и считает, что на их территории безопаснее других заводах Нижнего Тагила.
Напомним, работница концерна «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле отсудила у предприятия 353 тысяч рублей за лечение после падения на льду. В результате травмы ее группа инвалидности была изменена со второй по первую.