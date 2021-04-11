«Буду подавать в суд»: защитник прав рабочих УВЗ уволен в Нижнем Тагиле

До этого уже были конфликтные ситуации работника и предприятия, которые доходили до судебных разбирательств. Последний из них, о возмещении 1,5 миллиона рублей его маме, он выиграл. Женщина тоже работает на «Уралвагонзаводе» и выплаты касались полученной в цеху травмы.