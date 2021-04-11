Долги по зарплате, увольнение с УВЗ и странный карантин: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сразу 73 млн рублей должна «Нижнетагильская литейная компания» персоналу, ресурсникам и налоговой. Бывший КРЗ вновь задерживает зарплаты — люди ждут свои деньги ещё за декабрь, получая еженедельно крошечные подачки в несколько тысяч рублей. Операции по счетам компании уже остановлены, а персонал не может дождаться от руководства внятных сроков выплаты долгов.
Сотрудники «Уралвагонзавода» треть мая проведут на каникулах из-за плановых ремонтных работ на территории предприятия. Сотрудникам, незадействованным в работах, выплатят две трети средней зарплаты.
Тагильчанин, который борется за права работников УВЗ, рассказал что его уволили из-за его деятельности, в том числе интервью прессе об уровне травматизма на заводе. Ранее он отсудил у предприятия 1,5 млн рублей за травму его мамы на территории завода. На самом предприятии комментировать причины произошедшего не стали не стали.
Житель Нижнего Тагила обвинил полицейских в краже его зарплаты. После получения денег за работу, мужчина решил отметить это. Когда он шел домой, его задержали полицейские за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. В участке мужчина передал полицейским документы, среди которых был паспорт. Внутри паспорта, по словам тагильчанина, была зарплата — около 20 тысяч рублей. Когда ему вернули документы, денег внутри не оказалось. Мужчина пожаловался в следственный комитет. Были ли деньги и куда они делись - это еще предстоит выяснить.
Роддому в Дзержинском районе потребовались новые финансовые вливания для продолжения ремонта. Ещё 7,4 млн рублей нужно на дополнительные работы. Ранее в ЦГБ №1 анонсировали открытие роддом в ноябре 2020 года, однако по новым данным задание примет рожениц только 2022 году.
Хореограф Виталий Винокуров может получить 10 лет из-за мошенничества: он должен по разным данным от 4 до 10 млн рублей нескольким бывшим товарищам. Мужчина брал в долг под разными предлогами, а после уехал из города, но сотрудники правоохранительных органов вернули его в Тагил. Сейчас на мужчину заведено уголовное дело.
Семья из-за Екатеринбурга находится на самоизоляции из-за ложноположительного теста на коронавирус после поездки в отпуск. Уральцы побывали заграницей, по приезду один из анализов на COVID-19 оказался положительным. Повторно сданный анализ не подтвердил этот результат, однако местный Роспотребнадзор и поликлиника семье велели закрыться на карантин. В итоге старшие члены семьи пропускают работу, дети не посещают учебные заведения, но все чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов болезни.