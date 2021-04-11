На Уралвагонзаводе отказались раскрыть подробности увольнения защитника прав рабочих

На предприятии причину сложившейся ситуации и подробности увольнения не комментируют.
С Александром Ивановым трудовые отношения прекращены в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, сообщает руководство Уралвагонзавода Tagilcity.ru.
Напомним, руководство «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле уволило защитника прав рабочих Александра Иванова. Он намерен обжаловать решение в судебном порядке.
Мужчина работал сменным мастером в цеху на предприятии и много лет открыто говорил о проблемах на заводе, активно занимался защитой прав рабочих УВЗ. Приказ об увольнении он получил 9 апреля, не успев доработать смену. Причиной расторжения трудового договора указано неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, сообщает Е1.