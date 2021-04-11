Tik-tok блогеры катались стоя на крыше автомобиля в Нижнем Тагиле

Блогеры из Нижнего Тагила катались на капоте и крыше автомобиля по улице и снимали все это на видео.

Инцидент произошел 10 апреля. Видео размещено в одном из пабликов Нижнего Тагила «Инцидент Нижний Тагил». На нем два молодых человека, разместившись на крыше и капоте автомобиля ВАЗ едут по проспекту Вагоностроителей на Вагонке. Данный заезд снимался для размещения в TikTok-канале, который ведётся друзьями совместно, сообщает АН «Между строк». видео из паблика Видео: ИА «Между строк» По словам блогеров, перед началом движения и съемке, они убедились в отсутствии опасности и наличия автомобиле на дороге. Видео было снято с другой стороны улицы. Мы специально посмотрели, чтобы машин не было, из-за этого я считаю, что не мешал никому, просто люди непозитивные. В принципе, в Тагиле все с грустным лицом ходят, уточняется одним из блогеров. Число подписчиков молодых людей составляет 3409 человек. Снятое видео собрало 217 тысяч просмотров. По инциденту в МУ МВД «Нижнетагильское» сообщений не поступало. Напомним, 13 февраля 2019 года блогер из Нижнего Тагила заплатил 10 тысяч рублей за танцы на центральной улице города. Группа молодых людей танцевала и пела на проезжей части улицы Ленина. Трое подростков таким образом решили поддержать столичных музыкантов, которых ранее задержали за подобную акцию на 10 суток. Блогер из Нижнего Тагила получил штраф в 10 тысяч за танцы на проспекте Ленина

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