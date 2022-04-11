Бывший дом купца Копылова на Ленина в Тагиле отремонтирует фирма из Екатеринбурга

Бывший дом купца Копылова на Ленина в Тагиле отремонтирует фирма из Екатеринбурга
Бывший дом купца Копылова на Ленина в Тагиле отремонтирует фирма из Екатеринбурга
Сегодня, 15:52ОбществоФото: Яндекс.Карты
Реставрацией объекта культурного наследия регионального значения, бывшего дома купца Копылова на проспекте Ленина, 11 в Нижнем Тагиле, займется компания из Екатеринбурга ООО «Рестострой».

Всего на аукцион, объявленный администрацией Нижнего Тагила, заявилось два участника. ООО «Рестострой» снизило цену контракта с 8,36 миллиона рублей до 8,32 миллиона и стало победителем.

Работы в здании, имеющие смешение архитектурных стилей, должны быть окончены не позднее 1 августа 2022 года. Площадь двухэтажного кирпичного дома — 917,2 квадратных метра. Гарантия подрядчика составит пять лет.

Основная часть выделенных средств будет направлена на реставрацию главного фасада здания. В документации значатся такие работы, как замена гидроизоляции, кровли, карнизы и окна, водостоки. Также будут отремонтированы кирпичная кладка и крыльцо.

ООО «Рестострой» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2014 году, директором организации является Евгений Бороздин. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Фирма была поставщиком в 30 госконтрактах, сумма сделок за время работы составила 70,1 миллиона рублей. Заказчиками выступали МКУ «Управление зданиями Администрации Екатеринбурга», МБУ «ДК г. Арамиль», ГКУСО «СИНПО» и другие организации.

Напомним, в Нижнем Тагиле идет реставрация дома Окуджавы на улице Карла Маркса 20 А, ремонт должен быть окончен к празднованию 300-летия города. Изначально на проект было выделено 22 миллиона рублей, однако из-за того, что практически полностью сгнили опоры стропильной системы, реставрация подорожала на сумму около шести миллионов рублей.

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ЭксклюзивЕкатеринбургНижний Тагил
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