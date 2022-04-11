Бывший дом купца Копылова на Ленина в Тагиле отремонтирует фирма из Екатеринбурга

Напомним, в Нижнем Тагиле идет реставрация дома Окуджавы на улице Карла Маркса 20 А, ремонт должен быть окончен к празднованию 300-летия города. Изначально на проект было выделено 22 миллиона рублей, однако из-за того, что практически полностью сгнили опоры стропильной системы, реставрация подорожала на сумму около шести миллионов рублей.