Бывший дом купца Копылова на Ленина в Тагиле отремонтирует фирма из Екатеринбурга

Всего на аукцион, объявленный администрацией Нижнего Тагила, заявилось два участника. ООО «Рестострой» снизило цену контракта с 8,36 миллиона рублей до 8,32 миллиона и стало победителем.
Работы в здании, имеющие смешение архитектурных стилей, должны быть окончены не позднее 1 августа 2022 года. Площадь двухэтажного кирпичного дома — 917,2 квадратных метра. Гарантия подрядчика составит пять лет.
Основная часть выделенных средств будет направлена на реставрацию главного фасада здания. В документации значатся такие работы, как замена гидроизоляции, кровли, карнизы и окна, водостоки. Также будут отремонтированы кирпичная кладка и крыльцо.
ООО «Рестострой» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2014 году, директором организации является Евгений Бороздин. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Фирма была поставщиком в 30 госконтрактах, сумма сделок за время работы составила 70,1 миллиона рублей. Заказчиками выступали МКУ «Управление зданиями Администрации Екатеринбурга», МБУ «ДК г. Арамиль», ГКУСО «СИНПО» и другие организации.
Напомним, в Нижнем Тагиле идет реставрация дома Окуджавы на улице Карла Маркса 20 А, ремонт должен быть окончен к празднованию 300-летия города. Изначально на проект было выделено 22 миллиона рублей, однако из-за того, что практически полностью сгнили опоры стропильной системы, реставрация подорожала на сумму около шести миллионов рублей.