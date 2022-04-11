Минздрав передумал сокращать сотрудников в уральских больницах после скандала

Под сокращение могут попасть санитарки больниц, подведомственных ЦГБ, в Черемухове и Калье. У докторов там планировали забрать полставки. После того, как об этом стало известно в СМИ, Минздрав передумал экономить.

В двух госпиталях поселков Свердловской области, подведомственных Североуральской центральной горбольницы, медицинский персонал предупредили о скором сокращении. Глава комиссии по охране здоровья в Общественной палате Североуральска Сергей Васильев отметил, что это приведет к тому, что медперсонал решит написать заявления на увольнение по собственному желанию, пишет издание E1. В медучреждения поселка Черемухово и Калья под сокращение попали три санитарки. В настоящий момент они находятся в учреждении в должности уборщиц. Известно, что докторов увольнять не планируют, но у них отнимают полставки. По данным Васильева, информацию об известных ему фактах он отправил в прокуратуру. Мужчина утверждает, что в данных учреждениях «люди итак работают за копейки», а после объявленных сокращений, вероятнее всего, решат сами уволиться, чтобы не терять полставки.

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