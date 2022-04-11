Сотрудники «Детского мира» в Тагиле выбросили нереализованный товар

Сотрудники «Детского мира» в Тагиле выбросили нереализованный товар
Сотрудники «Детского мира» в Тагиле выбросили нереализованный товар
Сегодня, 21:20ОбществоФото: TagilCity.ru
Свалку нереализованного товара за «Детским миром» на Карла Маркса, 1 в Нижнем Тагиле обнаружили местные жители. Сотрудники торговой точки разломали и выбросили игрушки и другую продукцию.

«Детский мир» на Карла Маркса, 1 в Нижнем Тагиле стал героем обсуждаемого в соцсетях видео. Запись выложила подписчица паблика «ЧП-Нижний Тагил» во ВКонтакте.

На выложенных кадрах видно, как местная жительница поднимает с мусорки за магазином упаковки разбитого и поломанного товара. Тагильчанка жалуется, что магазин избавляется от качественных вещей.

На то, что остается от добротных, качественных вещей, просто больно без слез смотреть… Я, конечно, понимаю, что это никакая не самодеятельность, а приказ сверху… Но все же… люди, ну как так можно?! Прямо на глазах у людей, у детей, которые элементарно не могут себе позволить все это купить! возмущается тагильчанка.

Женщина утверждает, что такое происходит ежемесячно. Тагильчанка задается вопросом, почему данную продукцию нельзя раздать малоимущим или отправить в качестве гуманитарной помощи на Донбасс.

Сотрудник редакции TagilCity.ru побывал на месте складирования сломанных игрушек, однако описанных на видео выброшенных игрушек не обнаружил. Журналист сообщил, что свалка была убрана.

Фото:tagilcity.ru

Получить оперативный комментарий от представителей сети магазинов «Детский мир» редакции не удалось — по номеру телефона магазина были только короткие гудки, как и по номеру пресс-службы компании.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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