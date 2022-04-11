Сотрудники «Детского мира» в Тагиле выбросили нереализованный товар

На то, что остается от добротных, качественных вещей, просто больно без слез смотреть… Я, конечно, понимаю, что это никакая не самодеятельность, а приказ сверху… Но все же… люди, ну как так можно?! Прямо на глазах у людей, у детей, которые элементарно не могут себе позволить все это купить! возмущается тагильчанка.