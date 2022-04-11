Отказ от возбуждения дела об изнасиловании уральской вебкамщицы признан незаконным

Напомним, вебкам модель из Екатеринбурга подверглась хейту после того, как заявила, что ее изнасиловал неизвестный. В сети были кадры из гостиницы, где в тот день она была с мужчиной. На записи видно, как модель сама идет за мужчиной, они покупают мороженое и шоколад, а потом уединяется.