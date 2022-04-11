Отказ от возбуждения дела об изнасиловании уральской вебкамщицы признан незаконным

Отказ от возбуждения дела об изнасиловании уральской вебкамщицы признан незаконным
Отказ от возбуждения дела об изнасиловании уральской вебкамщицы признан незаконным
Сегодня, 12:34ОбществоФото: 1MI
Свердловским областным судом отказ от возбуждения уголовного дела об изнасиловании вебкам модели в Екатеринбурге признан незаконным.

По данному факту Следственным комитетом проводилась проверка. В результате было решено не возбуждать уголовное дело.

Однако адвокаты пострадавшей попросили провести дополнительную проверку. На это они получили отказ.

В результате они обратились в областной суд, который встал на сторону девушки, пишет «КП-Екатеринбург». Теперь руководство должно провести повторную проверку.

Напомним, вебкам модель из Екатеринбурга подверглась хейту после того, как заявила, что ее изнасиловал неизвестный. В сети были кадры из гостиницы, где в тот день она была с мужчиной. На записи видно, как модель сама идет за мужчиной, они покупают мороженое и шоколад, а потом уединяется.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судуголовное делоЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы