Россияне считают вакцину от коронавируса одним из главных событий двадцатилетия

В ходе национального проекта «20 главных событий России за 20 лет», который представил холдинг 1MI при поддержке Института развития интернета (ИРИ), жители РФ сообщили о том, что создание вакцины от коронавируса является одним из наиболее знаковых событий двадцатилетия.

Как сообщает newsnn.ru, в рамках данного проекта перед социологами, журналистами и политическими аналитиками стоит задача установить, какие эпизоды современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодых людей. На главные вопросы исследования давали ответы участники фокус-групп по всей стране в возрасте от 18 до 35 лет. Россия шаг за шагом преодолевает последствия пандемии. Хотя утверждать, что она сумела преодолеть ее окончательно, однако это преждевременно, хотя положительные сдвиги, безусловно, уже можно видеть. В 2020 году количество пациентов просто зашкаливало - врачи вынуждены были в прямом смысле жить на работе. Тогда в медицине была острая нехватка рабочих рук, существовала опасность непреднамеренного попадания инфекции за пределы красной зоны. Сегодня, когда пик заболеваемости уже пройден, инфекционные отделения обладают достаточным количеством мест для всех пациентов. В наличии необходимое количество кислородных концентраторов, создан резерв из аппаратов ИВЛ. По словам медиков, переломить ситуацию с коронавирусом помогла массовая вакцинация, сыграли свою роль и вложения в медицину, которые были выделены в беспрецедентных масштабах. С самых первых дней пандемии вирусологи работали над созданием вакцины, позволяющей преодолеть опасную болезнь. Поэтому будущая вакцина "Спутник V" выглядела чудом и надеждой на спасение. После того, как прошли необходимые испытания, вакцину зарегистрировали уже 11 августа 2020 года. То есть медики всего за пять месяцев сумели создать средство для борьбы с коронавирусом после появления первых случае данного заболевания на территории России. Название "Спутник V" является символичным. Россия была первой в мире страной, которая запустила спутник в космос. И она же первая объявила о создании вакцины против COVID-19. А буква “V” обозначает в переводе с латинского "виктория" - победа. Вслед за тем, как было объявлено о появлении российской вакцины, в других странах также создали препараты, которые помогли человеческой цивилизации выстоять и максимально быстро вернуться к обычному образу жизни. Но уже навсегда в истории планеты останется запечатленным тот факт, что первая вакцина появилась в России.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter