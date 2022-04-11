Российские власти представили новые меры поддержки Забайкалья

Ранее полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что одна из ключевых задач властей – обеспечить качественную жизнь россиянам, а также и свести к минимуму последствия санкционных ограничений со стороны западных стран. Он пояснил, что в правительстве проходят обсуждения по этим вопросам, их итогом стала выработка плана мероприятий из более чем ста пунктов на общую сумму свыше одного триллиона рублей.
По словам Михаила Мишустина, в качестве помощи ДФО рассматривается возможность выделения субсидий на аренду жилья для молодых специалистов с возможностью последующего выкупа квартир. Он также перечислил другие основные меры поддержки Дальнего Востока, в числе которых – обеспечение качественного высшего образования молодежи, развитие экономики, строительство гостиниц и центров услуг для МСП, а также возможность введения льготного кредитования для роста производительности труда и комплекс демографических мер (поддержка детей, семей с детьми и санитарная авиация).
Кроме того, на Дальнем Востоке сохранена минимальная ставка по дальневосточной ипотеке в размере 2% годовых. А власти Забайкалья самыми первыми в ДФО разрешили использовать отсрочку по налогу в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН) для предприятий, строителей, агропромышленного комплекса и сферы общественного питания, а также договорились с торговыми сетями об ограничении торговой наценки на социально значимые товары.
Под руководством Юрия Трутнева ведется работа по максимальному устранению бюрократических барьеров на пути большого и малого бизнеса. Был введен мораторий на плановые проверки предприятий, и в настоящее время готовится новый перечень системообразующих организаций, которым будет предоставлена помощь из федеральной казны. При этом резидентам территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) будет выделено порядка 20 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам. Также полпред президента поручил Минпромторгу и Минтрансу России незамедлительно обеспечить единую дальневосточную авиакомпанию “Аврора” самолетами российского производства, что гарантирует транспортную связанность и доступность регионов ДФО. До конца нынешнего года на Дальнем Востоке будут построены 96 соцобъектов, включая школы, больницы, спортивные центры, дома культуры и др., а также будет проведено благоустройство тысячи дворов разных регионов округа.