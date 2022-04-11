Российские власти представили новые меры поддержки Забайкалья

Под руководством Юрия Трутнева ведется работа по максимальному устранению бюрократических барьеров на пути большого и малого бизнеса. Был введен мораторий на плановые проверки предприятий, и в настоящее время готовится новый перечень системообразующих организаций, которым будет предоставлена помощь из федеральной казны. При этом резидентам территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) будет выделено порядка 20 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам. Также полпред президента поручил Минпромторгу и Минтрансу России незамедлительно обеспечить единую дальневосточную авиакомпанию “Аврора” самолетами российского производства, что гарантирует транспортную связанность и доступность регионов ДФО. До конца нынешнего года на Дальнем Востоке будут построены 96 соцобъектов, включая школы, больницы, спортивные центры, дома культуры и др., а также будет проведено благоустройство тысячи дворов разных регионов округа.