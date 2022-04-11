ЦЗН Тагила объяснил отказ признать безработным инвалида без аккаунта на «Госуслугах»

Нижнетагильская служба занятости населения объяснила причины отказа в регистрации в качестве безработного обратившегося к ним инвалида 3 группы Константина. У мужчины нет подтвержденного аккаунта на «Госуслугах», что стало камнем преткновения для присвоения статуса тагильчанину.

Центр занятости Нижнего Тагила больше не регистрирует в качестве безработных горожан при очном обращении. Об этом редакции TagilCity.ru рассказала директор службы Наталья Ветрова. Поэтому действия сотрудницы, которая написала пошаговую инструкцию для инвалида 3 группы Константина по трудоустройству через интернет, в ведомстве называют не только законными, но и правильными. Постановка на регистрационный учет осуществляется центрами занятости населения на основании заявления гражданина, обратившегося в центр занятости населения, в форме электронного документа, направленного с использованием единой цифровой платформы «Работа России», единого портала или регионального портала,сообщила TagilCity.ru Ветрова. Чиновница регламентирует свою деятельность правилами от 2 ноября 2021 года, согласно которым подать электронное заявление может только гражданин с подтвержденным аккаунтом на «Госуслугах». А статус безработного присваивается соискателю только тогда, когда поданные им в электронном виде документы изучит специалист СЗН, а после пригласит на консультацию. Статус безработного дистанционно не присваивается. Зарегистрированному гражданину, претендующему на признание его безработным, центр занятости устанавливает дату явки для решения вопроса о признании его в качестве безработного гражданина не позднее 11-го дня со дня подачи заявления,пояснила Наталья Ветрова. По словам чиновницы, Константин не был зарегистрирован на «Госуслугах». Подобные консультации не входят в перечень видов деятельности, осуществляемых сотрудниками районного отдела СЗН. Поэтому девушка порекомендовала инвалиду 3 группы отправиться в ближайший пункт, где тагильчанин получит помощь. У…Константина… не было подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуг», поэтому специалист центра занятости предложила клиенту обратиться в многофункциональный центр в Дзержинском районе для подтверждения учетной записи. МФЦ территориально находится ближе, чем центральный офис службы занятости (на улице Газетная, 45а), где… Константину… могли оказать содействие в подтверждении учетной записи, сообщила редакции начальница тагильского ЦЗН. Индивидуальная помощь по вопросам трудоустройства, как и консультации, оказываются только инвалидам 1 и 2 группы. Причем, к таким гражданам специалисты даже выезжают на дом. Напомним, инвалид 3 группы Константин обратился в Центр занятости населения Дзержинского района для помощи в трудоустройстве. Мужчина планировал найти официальную работу, однако вместо консультации и помощи, Константин получил на руки клочок бумаги с пошаговой инструкцией. Тагильчанина отправили трудоустраиваться через интернет. Инвалида из Тагила специалист службы занятости отправила искать работу в интернете

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