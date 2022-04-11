ЦЗН Тагила объяснил отказ признать безработным инвалида без аккаунта на «Госуслугах»

ЦЗН Тагила объяснил отказ признать безработным инвалида без аккаунта на «Госуслугах»
ЦЗН Тагила объяснил отказ признать безработным инвалида без аккаунта на «Госуслугах»
Сегодня, 08:00ОбществоФото: pixabay
Нижнетагильская служба занятости населения объяснила причины отказа в регистрации в качестве безработного обратившегося к ним инвалида 3 группы Константина. У мужчины нет подтвержденного аккаунта на «Госуслугах», что стало камнем преткновения для присвоения статуса тагильчанину.

Центр занятости Нижнего Тагила больше не регистрирует в качестве безработных горожан при очном обращении. Об этом редакции TagilCity.ru рассказала директор службы Наталья Ветрова. Поэтому действия сотрудницы, которая написала пошаговую инструкцию для инвалида 3 группы Константина по трудоустройству через интернет, в ведомстве называют не только законными, но и правильными.

Постановка на регистрационный учет осуществляется центрами занятости населения на основании заявления гражданина, обратившегося в центр занятости населения, в форме электронного документа, направленного с использованием единой цифровой платформы «Работа России», единого портала или регионального портала,сообщила TagilCity.ru Ветрова.

Чиновница регламентирует свою деятельность правилами от 2 ноября 2021 года, согласно которым подать электронное заявление может только гражданин с подтвержденным аккаунтом на «Госуслугах». А статус безработного присваивается соискателю только тогда, когда поданные им в электронном виде документы изучит специалист СЗН, а после пригласит на консультацию.

Статус безработного дистанционно не присваивается. Зарегистрированному гражданину, претендующему на признание его безработным, центр занятости устанавливает дату явки для решения вопроса о признании его в качестве безработного гражданина не позднее 11-го дня со дня подачи заявления,пояснила Наталья Ветрова.

По словам чиновницы, Константин не был зарегистрирован на «Госуслугах». Подобные консультации не входят в перечень видов деятельности, осуществляемых сотрудниками районного отдела СЗН. Поэтому девушка порекомендовала инвалиду 3 группы отправиться в ближайший пункт, где тагильчанин получит помощь.

У…Константина… не было подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуг», поэтому специалист центра занятости предложила клиенту обратиться в многофункциональный центр в Дзержинском районе для подтверждения учетной записи. МФЦ территориально находится ближе, чем центральный офис службы занятости (на улице Газетная, 45а), где… Константину… могли оказать содействие в подтверждении учетной записи, сообщила редакции начальница тагильского ЦЗН.

Индивидуальная помощь по вопросам трудоустройства, как и консультации, оказываются только инвалидам 1 и 2 группы. Причем, к таким гражданам специалисты даже выезжают на дом.

Напомним, инвалид 3 группы Константин обратился в Центр занятости населения Дзержинского района для помощи в трудоустройстве. Мужчина планировал найти официальную работу, однако вместо консультации и помощи, Константин получил на руки клочок бумаги с пошаговой инструкцией. Тагильчанина отправили трудоустраиваться через интернет.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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