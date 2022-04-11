В Екатеринбурге закончились поиски девятилетней девочки

В Екатеринбурге подошли к концу розыскные мероприятия по поиску девятилетней девочки Даши. О том, что ребенок пропал сообщали волонтеры поискового отряда «Прорыв» 10 апреля. В ориентировке было указано, что девочка нуждается в оказании медпомощи. Спустя несколько часов ребенок был найден.