В Екатеринбурге закончились поиски девятилетней девочки

В Екатеринбурге закончились поиски девятилетней девочки
В Екатеринбурге закончились поиски девятилетней девочки
Сегодня, 10:01ОбществоФото: pixabay.com
Пропавшую 10 апреля в Екатеринбурге 9-летнюю девочку Дашу волонтеры и полицейские нашли спустя несколько часов.

В Екатеринбурге подошли к концу розыскные мероприятия по поиску девятилетней девочки Даши. О том, что ребенок пропал сообщали волонтеры поискового отряда «Прорыв» 10 апреля. В ориентировке было указано, что девочка нуждается в оказании медпомощи. Спустя несколько часов ребенок был найден.

Искали девочку добровольцы совместно с сотрудниками ОП № 10 УМВД России по Екатеринбургу.

Отмечается, что в городе продолжают искать юношу Дениса Рахимова, который пропал еще 20 января. Парня также ищут поисковики «Прорыва» и полицейские.

Сюжеты:
Екатеринбург
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