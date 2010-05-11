5 фронтовиков-уралвагонзаводцев стали Героями Советского Союза
11 мая 2010, 17:04ОбществоArtem
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В колонне Уралвагонзавода шли ветераны войны и труда, те, кто трудился в цехах под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!»
На предприятии, чьи танки были признаны лучшими танками второй мировой, День Победы – особо почитаемый праздник, отмечает пресс-служба предприятия. Более 6 тысяч заводчан прямо из цехов ушли на фронт. Более половины из них погибли в боях за Родину. Пятеро фронтовиков-уралвагонзаводцев стали Героями Советского Союза. 13 500 заводчан остались у конвейера и станков.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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