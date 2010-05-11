5 фронтовиков-уралвагонзаводцев стали Героями Советского Союза

На предприятии, чьи танки были признаны лучшими танками второй мировой, День Победы – особо почитаемый праздник, отмечает пресс-служба предприятия. Более 6 тысяч заводчан прямо из цехов ушли на фронт. Более половины из них погибли в боях за Родину. Пятеро фронтовиков-уралвагонзаводцев стали Героями Советского Союза. 13 500 заводчан остались у конвейера и станков.