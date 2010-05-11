8 мая прошел второй кастинг на конкурс «Мисс Нижний Тагил»

На кастинге присутствовали также представители одного из ведущих тагильских салонов красоты Dolce Vita и телепередачи «Большая перемена». Первые искали среди девушек моделей для участия в шоу причесок, вторые – героиню сюжета о модельном бизнесе.

В состав жюри второго кастинга вошел Алексей Зеланд, директор ООО «Проспект»(Городской портал TagilCity.ru). «Судить всегда нелегко, но я старался быть объективным. Я изначально поставил очень высокую планку – представлял, может ли девушка быть Мисс Нижний Тагил, пытался увидеть ее в этой роли. Увидел немногих, но у девушек еще будет шанс проявить себя на полуфинале», - рассказал Алексей.