8 мая прошел второй кастинг на конкурс «Мисс Нижний Тагил»
11 мая 2010, 08:18ОбществоArtem
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Из 20 девушек во второй полуфинал прошли 10. Специальным гостем кастинга стала международный агент из Екатеринбурга Юлия Мухамеджанова.
На кастинге присутствовали также представители одного из ведущих тагильских салонов красоты Dolce Vita и телепередачи «Большая перемена». Первые искали среди девушек моделей для участия в шоу причесок, вторые – героиню сюжета о модельном бизнесе.
В состав жюри второго кастинга вошел Алексей Зеланд, директор ООО «Проспект»(Городской портал TagilCity.ru). «Судить всегда нелегко, но я старался быть объективным. Я изначально поставил очень высокую планку – представлял, может ли девушка быть Мисс Нижний Тагил, пытался увидеть ее в этой роли. Увидел немногих, но у девушек еще будет шанс проявить себя на полуфинале», - рассказал Алексей.
Второй полуфинал конкурса «Мисс Нижний Тагил» пройдет в июле.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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