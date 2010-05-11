ЧП в «Распадской» повлияло на планы металлургов г. Нижний Тагил
11 мая 2010, 17:28ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В связи с аварией на шахте «Распадская» коксохимическое производство НТМК планирует перейти на угли шахт ОАО «Южкузбассуголь» входящего входит в «Евраз».
В связи с тем, что «Евраз» - вертикально-интегрированная компания, в которую входят собственные угольные шахты, перебоев с поставкой угля на НТМК не возникнет, отметили в департаменте по связям со СМИ «Евраза». До настоящего времени коксохимическое производство НТМК привлекало в шихту часть спекающих углей шахты «Распадская». Сейчас производство снижено, предприятие работает стабильно благодаря запасам на складах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей