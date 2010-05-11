ЧП в «Распадской» повлияло на планы металлургов г. Нижний Тагил

В связи с тем, что «Евраз» - вертикально-интегрированная компания, в которую входят собственные угольные шахты, перебоев с поставкой угля на НТМК не возникнет, отметили в департаменте по связям со СМИ «Евраза». До настоящего времени коксохимическое производство НТМК привлекало в шихту часть спекающих углей шахты «Распадская». Сейчас производство снижено, предприятие работает стабильно благодаря запасам на складах.