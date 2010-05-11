Доходы самого богатого губернатора упали втрое

Доходы Зеленина составили 137,5 миллиона рублей, что почти втрое ниже, чем в 2008 году, когда губернатор заработал 387,5 миллионов рублей пишет газета "Ведомости" . Основную часть доходов Зеленину принесли акции, переданные в доверительное управление. Примерно 300 тысячь рублей Зеленин получил от педагогической деятельности. 5,4 миллиона рублей Дмитрию Зеленину принесла продажа ретро-автомобиля ЗИС-110. В собственности губернатора Тверской области находятся еще шесть машин: Jaguar XJS, Mercedes Benz 212D и Volkswagen Multiwan, а также ретро-автомобили Cadillac de Ville, Buick Limited и Rolls-Royce Phantom. Глава региона также раcполагает двумя прицепами и яхтой. Кроме того, у Зеленина есть две квартиры и дом площадью 620 квадратных метров. В соответствии с президентским указом, все высшие государственные чиновники России должны были отчитаться о доходах и имуществе к 30 апреля.