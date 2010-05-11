Доходы самого богатого губернатора упали втрое
Самым богатым российским губернатором по итогам 2009 года остался глава Тверской области Дмитрий Зеленин.
Доходы Зеленина составили 137,5 миллиона рублей, что почти втрое ниже, чем в 2008 году, когда губернатор заработал 387,5 миллионов рублей пишет газета "Ведомости" . Основную часть доходов Зеленину принесли акции, переданные в доверительное управление. Примерно 300 тысячь рублей Зеленин получил от педагогической деятельности. 5,4 миллиона рублей Дмитрию Зеленину принесла продажа ретро-автомобиля ЗИС-110. В собственности губернатора Тверской области находятся еще шесть машин: Jaguar XJS, Mercedes Benz 212D и Volkswagen Multiwan, а также ретро-автомобили Cadillac de Ville, Buick Limited и Rolls-Royce Phantom. Глава региона также раcполагает двумя прицепами и яхтой. Кроме того, у Зеленина есть две квартиры и дом площадью 620 квадратных метров. В соответствии с президентским указом, все высшие государственные чиновники России должны были отчитаться о доходах и имуществе к 30 апреля.
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