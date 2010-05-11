Епархия отсудила у энергетиков часовню в г. Нижний Тагил

Маленькую церквушку в Нижнем Тагиле конфисковали еще при советской власти. Рудянская часовня - самая старая в Нижнем Тагиле, - рассказал Life News отец Алексий. - Она была построена в начале 19 века на могиле старца Иова и помогала верующим исцеляться от сумасшествия. Но в годы советской власти в часовне устроили пивной ларек, а затем передали здание местным энергетикам. В роли трансформаторной будки часовня просуществовала 20 лет. Священнослужители долго просили вернуть часовенку, и накануне суд вынес такое решение. Энергетики уже убрали свое оборудование. В ближайшее время Свято-Троицкое подворье планирует открыть двери часовни для прихожан