«Евраз» увеличить выпуск шпунта для олимпийских объектов в Сочи

Эту продукцию компания выпускает в основном для строящихся олимпийских объектов в Сочи. Шпунт Ларсена применяется при строительстве мостов, сооружении дамб, укреплении береговой линии и морских причалов. В настоящее время на НТМК ведется отработка технологии производства шпунта повышенной прочности. «Евраз» поставляет продукцию НТМК для строительства спортивных объектов Сочи-2014 с конца прошлого года.