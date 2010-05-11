«Евраз» увеличить выпуск шпунта для олимпийских объектов в Сочи
11 мая 2010, 16:47ОбществоArtem
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«Евраз» в 2010 году планирует увеличить производство шпунта Ларсена на НТМК в 2 раза.
Эту продукцию компания выпускает в основном для строящихся олимпийских объектов в Сочи. Шпунт Ларсена применяется при строительстве мостов, сооружении дамб, укреплении береговой линии и морских причалов. В настоящее время на НТМК ведется отработка технологии производства шпунта повышенной прочности. «Евраз» поставляет продукцию НТМК для строительства спортивных объектов Сочи-2014 с конца прошлого года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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