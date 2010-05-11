Госдуме предложили ввести новый налог на дорогие автомобили

Авторы поправок предлагают облагать дополнительными фискальными сборами среди других предметов роскоши автомобили, самолеты, вертолеты, яхты и катера стоимостью от двух миллионов рублей и выше. При этом налогоплательщиками могут быть как физические, так и юридические лица, а размер налога устанавливается исходя из рыночной цены транспортного средства. Так, для автомобилей, которые оцениваются в сумму от двух до 20 миллионов рублей, ставка составляет один процент от их стоимости, для транспортных средств ценой от 20 до 50 миллионов рублей – три процента, и для машин, которые оцениваются дороже 50 миллионов рублей – пять процентов.