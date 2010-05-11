Легендарный танк Т-34 вновь прошел по улицам города Нижний Тагил
11 мая 2010, 17:13ОбществоArtem
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В Нижнем Тагиле состоялся парад Победы. По центральной улице города прошла военная техника, в составе которой был легендарный танк Т-34.
С трибуны на театральной площади горожан приветствовали ветераны воины и почетные жители г. Нижний Тагил. Детские коллективы подарили ветеранам театрализованное представление, в конце которого в небо были выпущены голуби, символизирующие мир на земле. За красочным представлением наблюдала и глава города Валентина Исаева, она отметила, что горожане, которые пришли на театральную площадь, тем самым отдали дань уважения подвигу наших ветеранов.
Празднования Дня Победы завершились красочным салютом, на который собрались посмотреть десятки тысяч человек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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