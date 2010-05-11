Легендарный танк Т-34 вновь прошел по улицам города Нижний Тагил

С трибуны на театральной площади горожан приветствовали ветераны воины и почетные жители г. Нижний Тагил. Детские коллективы подарили ветеранам театрализованное представление, в конце которого в небо были выпущены голуби, символизирующие мир на земле. За красочным представлением наблюдала и глава города Валентина Исаева, она отметила, что горожане, которые пришли на театральную площадь, тем самым отдали дань уважения подвигу наших ветеранов.