Модельная жизнь в г. Нижний Тагил кипит!

Юлия отбирала тагильских девушек для участия в международном конкурсе New Hollywood Look. 15 мая в Екатеринбурге состоится второй этап кастинга, на котором будут присутствовать представители модельных агентств Америки.

7 мая в РЦ «Империя» прошел кастинг для моделей агентства Diamond. 8 мая Юлия Мухамеджанова посетила кастинг на конкурс «Мисс Нижний Тагил». По результатам двух дней на кастинг едут около 20 девушек.

Участницы получают реальную возможность выстроить карьеру модели за границей. Оказывается, она вполне доступна и для девушки из провинции. «В модельном бизнесе для скаута важно найти одну-единственную, ту, которая имеет потенциал настоящей звезды», - признается Юлия. Этим поиском она добросовестно и занимается, посещая кастинги в самых разных городах.

Американские и европейские агентства,с которыми сотрудничает «Александри»,предъявляют очень высокие требования к моделям – рост от 175 см., возраст не старше 21 года, знание английского языка и готовность работать по 13-15 часов в сутки. Юлия, сама модель зарубежных агентств, развенчивает миф о легкой жизни моделей: «Модельный бизнес – это работа, а не развлечение. И относиться к нему надо, как к работе, серьезно. Кастинг – часть этой работы. Поэтому на кастинге работайте: улыбайтесь, во время своего прохода не смотрите в одну точку, должен быть контакт глаз с представителями жюри».

Одеваться на кастинг следует просто: одежда не должна отвлекать внимание от девушки. Про макияж забыть, ногти не красить, перед кастингом не стричься и не красить волосы. Главное на кастинге – быть максимально естественной.

Для успешной карьеры модели необходима не только соответствующая внешность, но и внутренняя наполненность, уверена Юлия. Девушка должна быть личностью, умеющей принимать решения и ставить цели, иметь мнение и уметь его высказывать.

Возможно, с этим связана тенденция «взросления» стартового возраста для модельной карьеры: девушки идут в модельный бизнес после обучения в вузе. «В этом случае модели уже взрослые, сложившиеся личности, знают, чего хотят. С ними проще работать, что отмечают и зарубежные агентства», - считает Юлия.

Многие девушки из тех, кого Юлия отобрала на кастинг в Екатеринбург, учатся. Сама Юлия – живой пример того, что карьеру модели и учебу совмещать реально: «Я сама училась в УПИ в Екатеринбурге и параллельно работала моделью в Париже», - рассказывает она.

Если из всех слов Юлии попытаться составить «рецепт успеха» для начинающей модели, то получится следующее: помимо внешних данных, упорство, трудолюбие, обаяние, ум. Если эти качества есть, успех – дело времени.

© Ольга Орехова TagilCity.ru

Фото: Олег Бабкин,

Татьяна Архипова,

Сергей Шульга,