Музей изобразительных искусств г. Нижний Тагил проводит первую городскую акцию «Ночь в музее»

Двери музея искусств будут распахнуты до полуночи. Екатеринбургские художники продемонстрируют зрителям песочную анимацию и рисунки на воде. Посетителей «Ночи в музее» ждут шедевры русских художников 18 - начала 20-го веков. А также проект фотохудожницы Екатерины Рождественской «Мужчина и женщина»,где представлены российские знаменитости в образе героев произведений искусства. Кроме того, тагильчане смогут выпить кофе в садике музея.