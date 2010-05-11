Музей изобразительных искусств г. Нижний Тагил проводит первую городскую акцию «Ночь в музее»
11 мая 2010, 16:52ОбществоArtem
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Там тагильчане смогут насладиться шедеврами живописи, а также необычными акциями художников в непривычное для этого время.
Двери музея искусств будут распахнуты до полуночи. Екатеринбургские художники продемонстрируют зрителям песочную анимацию и рисунки на воде. Посетителей «Ночи в музее» ждут шедевры русских художников 18 - начала 20-го веков. А также проект фотохудожницы Екатерины Рождественской «Мужчина и женщина»,где представлены российские знаменитости в образе героев произведений искусства. Кроме того, тагильчане смогут выпить кофе в садике музея.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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