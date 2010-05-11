На Урал пришла почти 30-тиградусная жара

Небольшие дожди вероятны, главным образом, в восточных районах Свердловской области. Ближе к субботе станет прохладнее на пару градусов. Затем, по прогнозу Гидрометцентра России, на Среднем Урале вновь будет жарко. Температура воздуха составит около 30 градусов.