На Урал пришла почти 30-тиградусная жара
11 мая 2010, 16:02ОбществоArtem
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Такая погода продержится, как минимум, до выходных.
Небольшие дожди вероятны, главным образом, в восточных районах Свердловской области. Ближе к субботе станет прохладнее на пару градусов. Затем, по прогнозу Гидрометцентра России, на Среднем Урале вновь будет жарко. Температура воздуха составит около 30 градусов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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