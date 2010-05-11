"Ньютоновская" яблоня полетит в космос
11 мая 2010, 16:11ОбществоArtem
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Яблоня, выросшая из семени дерева, под которым, по легенде, сидел Исаак Ньютон, когда придумал теорию гравитации, отправится в космос.
Об этом пишет New Scientist. Фрагмент дерева возьмет с собой астронавт NASA британского происхождения Пирс Селлерс, который полетит на орбиту на борту шаттла "Атлантис" 14 мая. Кусок дерева длиной около 10 сантиметров Селлерсу предоставило Британское королевское общество - организация, функции которой частично пересекаются с функциями Российской академии наук. Отправка в космос фрагмента "ньютоновского" дерева приурочена к 350-летнему юбилею общества. Популярность дерева связана с мифом, который гласит, что именно упавшее с него яблоко вдохновило Ньютона на создание теории гравитации.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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