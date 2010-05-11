Пистолет из «Алмаза» г. Нижний Тагил всё-таки выстрелил

Накануне в полдень работники одной из субподрядных организаций Коксохима получали зарплату. Бухгалтер привезла деньги, и, разложив их на столе, начала выдачу. В открытую дверь вошёл незнакомец в зелёном рабочем комбинезоне, оранжевой каске и белых перчатках. Грянул выстрел. Мужчина подошёл к столу и, размахивая перед лицом бухгалтера пистолетом, сгреб со стола деньги в полиэтиленовый пакет. Перепуганная женщина зажала в руках сумку и пригнулась к полу. В этот момент в кабинет заскочили мастер и зам. директора предприятия, которые услышали выстрелы из соседней комнаты. Мужчины с риском для жизни скрутили продолжавшего стрелять преступника.