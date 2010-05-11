Пистолет из «Алмаза» г. Нижний Тагил всё-таки выстрелил
На территории Коксохима произошла попытка ограбления, у преступника обнаружен пистолет, который почти год назад был похищен неизвестными у охранника ювелирного салона «Алмаз».
Накануне в полдень работники одной из субподрядных организаций Коксохима получали зарплату. Бухгалтер привезла деньги, и, разложив их на столе, начала выдачу. В открытую дверь вошёл незнакомец в зелёном рабочем комбинезоне, оранжевой каске и белых перчатках. Грянул выстрел. Мужчина подошёл к столу и, размахивая перед лицом бухгалтера пистолетом, сгреб со стола деньги в полиэтиленовый пакет. Перепуганная женщина зажала в руках сумку и пригнулась к полу. В этот момент в кабинет заскочили мастер и зам. директора предприятия, которые услышали выстрелы из соседней комнаты. Мужчины с риском для жизни скрутили продолжавшего стрелять преступника.
Личность задержанного была установлена оперативниками в течение нескольких часов. 26-летний налётчик – житель поселка Ключики, сотрудник частного охранного предприятия, арендующего помещение на территории Коксохима. Как показала проверка, в руках преступника был пистолет из салона «Алмаз», который правоохранительные органы разыскивали с прошлого года. Есть ли связь между двумя дерзкими налетами – на ювелирный салон и на бухгалтера в районе Коксохима – сейчас выясняется.
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