По Среднему Уралу прокатилась серия «минирований»
11 мая 2010, 16:29ОбществоArtem
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Так, в День Победы в Екатеринбурге празднование омрачилось сообщением об угрозе взрыва цирка, а сегодня милиция стянута в Красноуральск – там нашли бомбу.
В преддверии 9 Мая распространялись слухи об угрозе возможных терактов в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других крупных городах региона. Однако, к счастью, торжества прошли спокойно. Как рассказал «Новому Региону» руководитель пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, 9 мая прошло более 400 праздничных мероприятий в 205 населенных пунктах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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