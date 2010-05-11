По Среднему Уралу прокатилась серия «минирований»

В преддверии 9 Мая распространялись слухи об угрозе возможных терактов в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других крупных городах региона. Однако, к счастью, торжества прошли спокойно. Как рассказал «Новому Региону» руководитель пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, 9 мая прошло более 400 праздничных мероприятий в 205 населенных пунктах.