Шедевры ночью смогут увидеть жители г. Нижний Тагил
11 мая 2010, 16:49ОбществоArtem
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«Мечта по-итальянски» - очередной эксклюзив покажут тагильским любителям кино.
На этот раз в кинозале «Мистерия кино» будет показана лента, получившая два приза на кинофестивале в Венеции 2009. И вновь тагильчане – единственные в Свердловской области, кто сможет увидеть это кино. «Мечта по-итальянски» Микеле Плачидо – любовная линия фильма разворачивается на фоне войны во Вьетнаме, убийства Кеннеди и смерти Че Гевары. Показ фильма стартует с 13 мая.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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