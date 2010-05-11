Шедевры ночью смогут увидеть жители г. Нижний Тагил

На этот раз в кинозале «Мистерия кино» будет показана лента, получившая два приза на кинофестивале в Венеции 2009. И вновь тагильчане – единственные в Свердловской области, кто сможет увидеть это кино. «Мечта по-итальянски» Микеле Плачидо – любовная линия фильма разворачивается на фоне войны во Вьетнаме, убийства Кеннеди и смерти Че Гевары. Показ фильма стартует с 13 мая.