Уралхимпласт увеличит уставный капитал на 300 миллионов рублей

Уставный капитал предприятия будет увеличен путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 миллиона штук. Номинальная стоимость каждой акций – 100 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Решение о допэмиссии связано со стратегическими планами развития предприятия, сообщается на сайте «Уралхимпласта».