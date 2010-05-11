Уралхимпласт увеличит уставный капитал на 300 миллионов рублей
11 мая 2010, 16:43ОбществоArtem
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Такое решение было принято акционерами компании во время очередного годового собрания.
Уставный капитал предприятия будет увеличен путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 миллиона штук. Номинальная стоимость каждой акций – 100 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Решение о допэмиссии связано со стратегическими планами развития предприятия, сообщается на сайте «Уралхимпласта».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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