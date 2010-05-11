В музее УВЗ открылась выставка, посвященная Великой Победе

Предметы недавно переданы родственниками героев в музей корпорации, многие демонстрируются впервые. В числе раритетов - документы, редкие фото и награды командира танка Уральского добровольческого танкового корпуса, грамота о присвоении звания Героя Советского Союза Мотину, чьим именем названа одна из улиц Нижнего Тагила. В отдельном разделе - личные вещи и предметы быта солдат-уралвагонзаводцев, найденные поисковыми объединениями. Выставку дополняют произведения известных российских и тагильских мастеров живописи, графики и скульптуры.