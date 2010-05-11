Задать вопросы свердловскому омбудсмену смогут жители г. Нижний Тагил

Как отмечает официальный городской портал ntagil.org, свердловский омбудсмен приедет в Нижний Тагил завтра, 12-го мая. Татьяна Мерзлякова посетит исправительную колонию №5 и приемную семью Китченко, а затем – в 14 часов, - проведет прием граждан. Встретиться с уполномоченным по правам человека Свердловской области можно будет в администрации города по адресу: ул.Пархоменко, 1А, каб.14. При себе желательно иметь письменное заявление и копии имеющихся по проблеме документов.