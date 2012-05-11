Электрический скутер от Smart появится в продаже в 2014 году

Прототип электроскутера был показан компанией на Парижской выставке в 2010 году. Он оснащался электромотором мощностью 5 лошадиных сил и 48-вольтовой литий-ионной батареей. Этот дуэт обеспечивал скутеру запас хода в 100 км и возможность развивать скорость до 45 км/ч. Отмечается, что для серийного производства escooter будет более тщательно проработан и усовершенствован, причем это касается и дизайна. Обещано, что даже в роли скутера Smart будет безошибочно идентифицироваться как Smart. Начиная с 2010 года, Smart последовательно демонстрирует прототипы городского транспорта на электротяге: в списке уже значатся электроверсия Smart Fortwo, велосипед с электроприводом и электроскутер. Все они так или иначе станут серийными. Уже этим летом на рынок выйдут электрические хэтчбек и кабриолет, а escooter появится на рынке к 2014 году.