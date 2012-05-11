Компактный кроссовер Volvo XC40 проходит дорожные тесты

По слухам, под капотом кроссовера могут оказаться самые разные двигатели - от нового дизельного до бензинового пятицилиндрового турбомотора мощностью около 254 л.с. Вероятно, кроссовер получит ряд систем, которыми в настоящее время оснащается V40, в частности, систему Стоп/Старт. Как ожидается, автомобиль будет поставляться как в переднеприводном, так и в полноприводном варианте.