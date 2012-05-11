Компактный кроссовер Volvo XC40 проходит дорожные тесты
11 мая 2012, 07:32ОбществоРОман БОТов
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Компактный кроссовер Volvo XC40, мировая премьера которого намечена на начало сентября и пройдет на автосалоне в Париже, попался в объектив фотографов-шпионов во Флэгстеффе, Аризона, во время прохождения дорожных тестов в условиях жары. Автомобиль получился достаточно высоким и получил увеличенный клиренс и более агрессивный дизайн, чем V40. Технических подробностей о новинке пока не сообщается.
По слухам, под капотом кроссовера могут оказаться самые разные двигатели - от нового дизельного до бензинового пятицилиндрового турбомотора мощностью около 254 л.с. Вероятно, кроссовер получит ряд систем, которыми в настоящее время оснащается V40, в частности, систему Стоп/Старт. Как ожидается, автомобиль будет поставляться как в переднеприводном, так и в полноприводном варианте.
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