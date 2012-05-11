Миниатюрные балалайки и не только появятся в галерее «ПоЛе» в Екатеринбурге

Среди экспонатов будут 11 миниатюр, стилизованных копий струнныхинструментов. Все они хранятся в единственном экземпляре и в натуральную величинув разных концах света. На их создание Александра Морогова, автора проекта, вдохновилифотографии редких национальных инструментов. Эта необычная экспозицияназывается «Бумажная музыка».

Для его работ, выполненныхв манере фотографического реализма, характерна удивительная для сегодняшнегозрителя скрупулезность проработки деталей. На выставке представленыпейзажи, написанные на натуре в течение последнего«пленэрного сезона», с апреля по октябрь 2011, в окрестностяхЧусовой, Полевского, на Северном Урале отмечают организаторы.