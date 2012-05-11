На проспекте Мира в Нижнем Тагиле поднимают трамвайные пути
11 мая 2012, 11:47Общество
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Полным ходом продолжается капитальный ремонт проспекта Мира. Сегодня дорожники будут приподнимать трамвайные пути и продолжать устанавливать бордюрный камень.
На мосту по Циолковского сегодня будут убирать остатки асфальта вдоль трамвайных путей, который не смогла срезать фреза, рассказывает Никита Чапурин. Работать будут, скорее всего, отбойными молотками. Ямочный ремонт проводится на улицах Ермака, Циолковского, Октябрьской революции, Садовой и по проспекту Строителей.
Укладывают асфальт и на Октябрьском проспекте на Гальянке. Сейчас строительная бригада занимается круговым перекрестком Октябрьский-Уральский проспекты. Проезд там затруднен.
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