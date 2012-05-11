На проспекте Мира в Нижнем Тагиле поднимают трамвайные пути

На мосту по Циолковского сегодня будут убирать остатки асфальта вдоль трамвайных путей, который не смогла срезать фреза, рассказывает Никита Чапурин. Работать будут, скорее всего, отбойными молотками. Ямочный ремонт проводится на улицах Ермака, Циолковского, Октябрьской революции, Садовой и по проспекту Строителей.