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На улице Балакинской в Нижнем Тагиле разлилось бездонное море. Десяток машин уже встали в луже
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На улице Балакинской в Нижнем Тагиле разлилось бездонное море. Десяток машин уже встали в луже

11 мая 2012, 18:20ОбществоВалерия Лошкарева
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