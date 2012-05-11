На улице Балакинской в Нижнем Тагиле разлилось бездонное море. Десяток машин уже встали в луже

Сегодня из-за дождя на дороге опять образовалась огромная пробка от переезда до РЭО ГИБДД. С десяток машин стоят в воде, у многих из них случились неисправности с электрикой, рассказывает Никита Чапурин. Он сам только что проезжал по этой дороге и видел, что вода поднимается выше порога автомобиля. На русских машинах от такой водной атаки горят свечи и катушки зажигания.

Несколько автомобилей встали в луже и теперь ждут помощи в виде эвакуатора или другого грузового транспорта. Кроме того, на этом участке дороги произошло столкновение, что создает еще большие проблемы в движении. Затопило не только дорогу рядом с кафе «Комфорт». На этот раз вода разлилась до школы милиции и расположенного рядом училища. Такого экстренного положения, как в этот раз, на данном участке дороги еще не было комментирует председатель ОД «Тагил без ям».