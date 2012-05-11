Найден новый календарь Майя без упоминаний о конце света
В джунглях на севере Гватемалы в руинах одного из городов, когда-то принадлежавшего цивилизации Майя, археологи обнаружили еще один календарь, сообщает Reuters. Предполагается, что находка, принцип которой базируется на движение небесных светил, является самой ранней из когда-либо встречавшихся написанных систем исчисления времени.
После изучения ученые подтвердили, что записи найденного календаря частично сходятся с теми, что сделаны в другом календре Майя. Того самого, согласно которому 21 декабря 2012г. наступит конец света, который приведет к гибели человеческой цивилизации. Однако в найденном календаре нет каких-либо упоминаний о конце света в ближайшее время. Согласно находке, мир будет существовать еще как минимум 7 тыс. лет.
При ближайшем рассмотрении становится понятно, что циклы сменяют друг друга. Календари Майя созданы так, что продолжают отсчитывать время на миллиарды, триллионы и октилионы, любое доступное число лет вперед отметил один из исследователей, представляющий Бостонский университет, Уильям Сатурно.
Ученые отмечают, что календарь разработанный древними учеными достаточно точно описывает лунные и солнечные циклы, а также движение самых ярких звезд. Скорее всего, он использовался для проведения ритуалов, так как в культуре древнего народа все священнодействия были синхронизированы с прохождением светилами определенных позиций.
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