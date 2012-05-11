Неравнодушная молодежь Нижнего Тагила опять возьмется за грабли и метлы
11 мая 2012, 16:53Общество
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Старшеклассники, ребята из отрядов мэра, представители молодёжных организаций предприятий города и представители студенческих отрядов, всего около 2 тысяч человек, города примут участие в субботнике.
Причем это будет не просто уборка: мероприятие носит гордое имя - VII Городской молодёжный экологический субботник и будет проведено 17 мая. Помимо учащихся и активистов молодежных организаций к проведению субботника приглашаются все желающие.
Запланирована уборка набережной Тагильского пруда вдоль улицы Горошникова от Нижнетагильского цирка и до проспекта Мира. Параллельно субботники состоятся во всех районах города рассказывает организатор субботника Александр Гарбуз.
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