Nissan выпустит молодежный электрокар

Его мировая премьера состоится осенью текущего года на моторшоу в Париже. Как сообщалось ранее, дизайн этого автомобиля будет изменен в соответствии с предпочтениями европейских покупателей. Кроме того, модель получит новые комплектации и доработанную техническую начинку, которая позволит увеличить запас хода Leaf. Обновленный электрокар будут собирать на британском заводе «Ниссана» в Сандерленде, тогда как сейчас Leaf поставляется в Европу из Японии. Перенос производства позволит сделать модель дешевле. Следующая новинка — фургон — будет построена по мотивам концепт-кара e-NV200, дебютировавшего на Детройтском автосалоне в январе этого года. Прототип был оснащен 80-киловаттным электромотором, развивающим максимальный крутящий момент 280 Нм, и комплектом литий-ионных батарей. Ожидается, что серийный вариант будет построен с использованием агрегатом модели Leaf. Донором для электромобиля Infiniti также станет Nissan Leaf, однако модель премиальной марки будет отличаться батареями увеличенной емкости и усовершенствованной системой их зарядки. Серийное производство такой машины, построенной в стилистке прототипа LE, начнется в 2014 году. Через год после новинки от Infiniti появится молодежный электрокар, который пока носит внутрикорпоративное название «Symbol». Он будет построен по мотивам серии концептов Pivo. «Эта модель будет предназначена для грядущего поколения, для тех, кто не интересуется обычными автомобилями», – заявил исполнительный вице-президент «Ниссана» Энди Палмер. Ожидается, что такая машина может получить электромоторы, встроенные в колеса.