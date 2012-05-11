Сенсационное предложение на покупку SKODA Superb!
11 мая 2012, 11:00ОбществоАнастасия
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Уважаемые ценители автомобилей ŠKODA! До конца июня в нашем автоцентре действует сенсационное предложение на покупку ŠKODA Superb! Только в период акции при покупке этого автомобиля вы...
Уважаемые ценители автомобилей ŠKODA!
До конца июня в нашем автоцентре действует сенсационное предложение на покупку ŠKODA Superb! Только в период акции при покупке этого автомобиля вы получаете ТОННУ бензина БЕСПЛАТНО!
Торопитесь, предложение ограничено! Подробности акции у менеджеров отдела продаж по многоканальному телефону: (3435) 48 04 64
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Красноармейской, 198 А.
Ежедневно с 9:00 до 21:00
www.europa-auto-nt.ru
*Акция распространяется на автомобили из наличия
**Сроки проведения акции с 6 мая по 30 июня 2010 года
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