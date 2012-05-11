«Спасибо деду за победу» - тагильчане провели массовый автопробег 9 мая (ФОТО)

Более 20 машин с флагами России и под песни военных лет проехали от кинотеатра «Родина» почти по всем центральным дорогам города. Участники акции делали остановки у кинотеатра Россия, ТЦ Кит и Выйского пруда, где ребята сделали фото на память.

Прохожие на улицах, замечавшие ярко разрисованные автомобили с российскими флагами, реагировали эмоционально и даже с восторгом, рассказывают организаторы мероприятия Михаил Богатый, Вадим Ивлев и Денис Мащенко. По словам ребят, все попутные автомобилисты также поддерживали акцию.

Некоторые прохожие, особенно люди преклонного возраста, были так растроганы порывом молодежи, что даже плакали. Участники делали в ходе акции непредвиденные остановки и благодарили прохожих за победу.

Одним из главных девизов акции стала фраза: Спасибо деду за Победу!Как отмечают организаторы автопробега, его целью было выразить глубочайшую благодарность поколению, победившему фашизм. Кстати, в ходе акции любой желающий мог присоединиться к автопробегу.

Поддержку в проведении автопробега оказали депутат молодежного парламента Свердловской области Алексей Обухов иначальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов. Организаторы акции также признательны за помощьвсему коллективу ГИБДД и городскому информационному порталу Tagilcity.ru.