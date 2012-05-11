У тагильчан, мечтающих сходить в музей ночью, появится такая возможность

Итак, в ночь с 18 по 19 мая свои двери для тагильчан и гостей города распахнут почти все музеи. Это Музей природы и охраны окружающей среды, Этнографический комплекс, Историко-краеведческий музей и Выставочные залы Нижнетагильского музея-заповедника.

Конечно, не все музеи могут работать непосредственно в ночное время. Например, Музей природы и охраны окружающей среды и Историко-краеведческий музей будет открыт с 16 часов 18 мая до часу ночи 19 числа. Выставочные залы и этнографический комплексоткроет свои двери с 12-00 до 20.00 18 мая рассказывает сотрудник Отдела информации Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Ольга Халяева.

По словам сотрудников музея, акция должна привлечь внимание общественности к музеям, показать, что они являются важным средством культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и мира между людьми. А в этом году «Ночь в музее» приурочена еще и к 290-летию Нижнего Тагила.

Организаторы акции серьезно готовятся к мероприятию. В этот день, точнее, в эту ночь, музеи не просто покажут посетителям свои экспозиции. Там пройдут театрализованные экскурсии, мастер-классы, представления, конкурсы и демонстрации фильмов. По словам Ольги Халяевой, действо обещает быть невероятно интересным.

В Музее природы и охраны окружающей среды пройдет программа «Назад в Ледниковый период». Каждый посетитель сможет сфотографироваться в импровизированном жилище древнего человека. А в Этнографическом комплексе состоится театрализованная экскурсия по дому Худояровых «Каждому чину – своя забава». Там же пройдет представление театра Петрушки с участием фольклорного ансамбля «Соловейко». В музеях будут проводиться мастер-классы по росписи розы и изготовлению оберегов, а также экскурсия в ночном музее с фонариками сообщает Ольга.

Фото с сайта Геометрия.