Во время рассылки праздничных поздравлений от портала Tagilcity.ru произошел сбой

Сотрудники Tagilcity.ru приносят всем клиентам портала, получающим рассылку, свои извинения. Надеемся, что никто не испытал серьезных неудобств из-за этого недоразумения. Руководство сайта гарантирует, что такая неудачная рассылка впредь не повторится.

Спасибо всем пользователям и клиентам за понимание и еще раз поздравляем всех с прошедшим праздником, Днем Победы!