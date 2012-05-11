Во время рассылки праздничных поздравлений от портала Tagilcity.ru произошел сбой
11 мая 2012, 18:01Общество
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Вместо одного письма с поздравлениями некоторым пользователям пришло их несколько.
Сотрудники Tagilcity.ru приносят всем клиентам портала, получающим рассылку, свои извинения. Надеемся, что никто не испытал серьезных неудобств из-за этого недоразумения. Руководство сайта гарантирует, что такая неудачная рассылка впредь не повторится.
Спасибо всем пользователям и клиентам за понимание и еще раз поздравляем всех с прошедшим праздником, Днем Победы!
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