Грядет торжество? Отпразднуйте его на корабле!

Московская компания Argo Travel, имеющая в своем распоряжении целую флотилию из комфортабельных судов разной вместимости, поможет устроить праздничный круиз на любой вкус.

Все, что вам нужно будет сделать, - это просто обратиться к специалистам агентства, а уж полную организацию вашего праздника они возьмут на себя и гарантированно обеспечат высококачественный сервис.

Им можно доверить все: и выбор судна, и расчет количества мест, и составление меню для праздничного стола, и разработку сценария. Обладая огромным опытом и искренним желанием помочь клиентам наилучшим образом организовать круиз, специалисты агентства сделают все от них зависящее, чтобы праздник прошел на самом высоком уровне.

Оформленная аренда корабля или другого судна станет отличным решением, которое избавит устроителей праздника от множества хлопот. Специалистами агентства может быть предложен как стандартный вариант проведения торжеств, так и совместная разработка сценария по предложенной клиентом идее.

Арендовать судно можно и всего на несколько часов, и на несколько дней – например, отправиться в круиз на все выходные. Стоимость аренды напрямую связана с ее длительностью – чем дольше срок, тем дешевле в итоге обойдется мероприятие.

Есть и множество других приятных скидок, которые с каждым клиентом обсуждаются отдельно, поэтому сотрудничество получается конструктивным и взаимовыгодным.

Услуги, оказываемые судоходным агентством Argo Travel, - это целый комплекс задач, которые успешно решаются персоналом судов – стюардами, корабельными коками, командой капитана, а также приглашенными аниматорами, диджеями и операторами фотосъемки.

Безопасность пассажиров, хорошие условия для отдыха, насыщенные и интересные развлекательные программы, отличная кухня – вот что мы всегда гарантируем своим клиентам вне зависимости от того, судно какого класса они арендуют.