Honda возродит S2000 в качестве среднемоторного купе

Оригинальная Honda S2000, снятая с производства в 2009 году, имела переднемоторную компоновку и предлагалась в качестве родстера. Модель оснащалась атмосферными двухлитровыми «четверками», развивавшими до 250 лошадиных сил. Агрегаты считались лидерами среди безнаддувных силовых установок по мощности, «снятой» с одного литра рабочего объема.

Новый S2000, как ожидается, будет предлагаться только с кузовом «купе». Спорткар получит форсированный до 350 лошадиных сил четырехцилиндровый турбоагрегат, который в 2015 году дебютирует на «заряженном» хэтчбеке Civic Type R следующего поколения (его мощность составит 280 сил). При этом не исключено, что этот мотор войдет в состав гибридной силовой установки. Она будет использовать технологии, разработанные «Хондой» вместе со специалистами команды Формулы-1 McLaren.

Предположительно, спорткар сможет набирать первую «сотню» за пять секунд, а его расход топлива в смешанном цикле составит менее шести литров на сто километров пробега.

По словам источника AutoExpress, шансы на то, что преемник S2000 получит «зеленый свет», достаточно велики. Он может появиться на рынке в 2017 году. Новинка займет место в модельном ряду производителя между серийным вариантом субкомпактного родстера S660 и суперкаром NSX следующего поколения. «Хонда» надеется стать первым в мире автопроизводителем, в линейке которого окажется сразу три спортивных модели со среднемоторной компоновкой.

Ожидается, что товарная версия концептуального родстера S660 появится в следующем году. Прототип был оснащен трехцилиндровым 65-сильным турбомотором объемом 660 кубических сантиметров.