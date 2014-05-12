Новозеландец построил в амбаре собственный ралли-кар
Алекс Келси, 21-летний житель новозеландского полуострова Коромандел, построил в принадлежащем его семье амбаре собственный раллийный автомобиль. На разработку машины потребовалось полтора года. Об этом говорится в сообщении местного телеканала 3News.
При постройке своего автомобиля Келси, страдающий дислексией, использовал кузовные панели от хэтчбека Peugeot 207 и шестицилиндровый двигатель от болидов «Формулы-Рено». Свой выбор он объяснил тем, что ему просто нравится внешний вид «Пежо» и звук моторов этой гоночной серии. Кроме того, агрегаты должны были быть «дешевы в обслуживании и просты в эксплуатации».
Помимо этого, Келси также самостоятельно занимался изготовлением карбоновых деталей и кевларовых подкрылок, а также установкой элементов подвески. С нуля до 200 километров в в час автомобиль способен ускоряться за семь секунд.
Это уже второй проект Алекса Келси. Ранее он модифицировал Subaru Impreza, выступил на этом автомобиле на чемпионате Новой Зеландии по ралли и даже выиграл один из этапов.