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Образовательная система РФ вошла в десятку лучших в Европе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Образовательная система РФ вошла в десятку лучших в Европе

11 мая 2014, 09:30ОбществоЕвгения
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