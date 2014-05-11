Образовательная система РФ вошла в десятку лучших в Европе

России принадлежит 8-е место. В европейском списке лидирует Финляндия. Второе место принадлежит британской системе образования. Третье досталось Нидерландам.

В общемировом ретинге систем образования России досталось лишь 13-е место. Топ списка принадлежит азиатским странам. Первая строчка принадлежит Южной Корее, вторая — Японии, третья — Сингапуру. В общемировом рейтинге Россия обошла США, которым досталось 14-е место, Австралию (15-е место), Бельгию (18-е место) и Швейцарию (20-е место).

В январе российские власти решили выделить 35 млрд рублей на то, чтобы ведущие университеты страны развивали конкурентоспособность «среди ведущих мировых научно-образовательных центров».