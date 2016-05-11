9 Мая Нижний Тагил отметил 71 годовщину Великой Победы (ВИДЕО)

Торжественная часть началась с поздравления главы города. Сергей Носов в своей речи отметил, что наш город создал за годы войны более 25-ти тысяч танков, каждый 10-ый снаряд был произведен в Нижнем Тагиле.

Военный парад открыла копия Знамени Победы, которое советские воины Михаил Егоров и Мелитон Кантария водзрузили на здание Рейхстага в Берлине. Знамя сопровождали ветераны ВОВ - Николай Анисимов, Леонид Мосунов и Александр Федин. За машиной со знаменем торжественным маршем прошагали военнослужащие тагильской ракетной дивизии, воины отряда спецназ «Урал», тагильский отряд мобильного особого назначения (ОМОН), отряд патрульно-постовой службы. За ними прошли работники уголовно-исполнительной системы, воины запаса, проходившие службу в ВДВ и в пограничных войсках, юноармейцы военно-патриотического клуба «Ратник», учащиеся кадетской школы №21 и кадеты из школы №13. Завершили марш курсанты из клуба юных моряков.

После марша по площади перед трибуной проехала военная техника. Возглавлял её знаменитый танк Т-34. На борту танка было знамя государственного комитета обороны, которым награждался «Уралвагонзавод» в годы войны. За ним проследовал танк Т-90С, состоящий на вооружении армии в наши дни. Далее следовал «Терминатор-2» - боевая машина поддержки танков, которая состоит на вооружении только российской армии. Эта боевая машина участвовала в параде только в нашем городе. За БМПТ-72 ехал УАЗ-3151 – универсальный автомобиль, который обладает хорошей проходимостью и может подвергаться эксплуатации в разных погодных условиях. Далее была представлена линейка броневых машин, КАМАЗов, состоящих на вооружении ракетных войск Тагила. За ними проехали машины ОМОНа: УАЗ-3151 «Гусар», БТР-80, КАМАЗ-5350 «Капсула» и машины Урал, относящиеся к группе АТН - автомобили для транспортировки нарядов милиции.

После прохождения техники на площадь вступил «Бессмертный полк». Сергей Носов спустился с трибуны и присоединился к нему. Под песню Расула Гамзатова «Журавли» в рядах «Бессмертного полка» прошли 3500 человек. Это почти на 1000 человек больше, чем в прошлом году.

За «Бессмертный полком» шли ученики и работники предприятий и компаний Нижнего Тагила. В демонстрации приняли участие более ста учебных заведений и организаций города.

Фотографии с парада смотрите на сайте TagilCity.ru.