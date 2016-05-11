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9 Мая Нижний Тагил отметил 71 годовщину Великой Победы (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9 Мая Нижний Тагил отметил 71 годовщину Великой Победы (ВИДЕО)

11 мая 2016, 09:00ОбществоМарина
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