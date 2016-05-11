Где купить щебень в Екатеринбурге?

На сегодняшний день щебень с доставкой – очень популярная услуга среди частных лиц и различных компаний. Заказать ее в Екатеринбурге вы можете, обратившись в компанию «Неруд Инвест».

Виды щебня

Щебень добывается методом просеивания горных пород в карьерах. Зависимо от величины фракции его принято делить на мелкий, средний и крупный. Компания «Неруд Инвест» занимается продажей 7 разных типов фракций щебня – от 0–10 до 40–70 мм.

Вы можете приобрести три вида этого стройматериала – известняковый, гравийный или гранитный.

Внешне гравийный щебень – это камешки округлой формы, рыхлая горная порода. Она нужна для укладки дорожного полотна, монтажа ж/д путей и для производства изделий из железобетона. Этот материал применяется для создания бетонов и растворов, а также в роли дренажа и септика. Гравийная порода в небольшой фракции довольно часто применяется для отсыпки парковых дорожек и пляжей: ведь структура такого щебня позволяет ходить по нему босыми ногами.

Гранитный щебень бывает трех оттенков – красного, серого и розового. В его состав могут входить различные минералы: полевой шпат, кварц, слюда и т.д. Именно поэтому купить щебень в Екатеринбурге можно не только лишь для строительства, но и для отделки сооружений. Этот вид материала получают с помощью взрывания больших гранитных глыб, затем глыбы среднего размера разбивают и измельчают до нужного размера в специальной дробильной машине. Последний этап добычи гранитного щебня – это просеивание и разбивка на отдельные фракции.

Известняковый щебень относится к так называем карбонатным породам. Эти породы составляют 15% всей земной коры, большая их часть – это известняки. Данный вид строительного материала имеет следующие преимущества:

простоту обработки;

высокую ударостойкость;

устойчивость к экстремальным температурам.

Поэтому стройматериал из известняковых пород использовали в строительстве еще наши далекие предки. В этих породах нет вредных примесей, поэтому материал часто применяют в работах по устройству площадок для детей, парков, садов и прочих территорий, имеющих коммунального собственника.

Где купить щебень оптом

При большом объеме запланированных работ выгоднее приобрести строительные материалы оптом. Например, в компании «Неруд Инвест» оптовым считается заказ на партию щебня от 5 тысяч тонн.