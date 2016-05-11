Из-за внезапной проверки ГИБДД и череды наказаний, большинство байкеров Нижнего Тагила отказалось от участия в Параде Победы (ФОТО, ВИДЕО)

Однако, когда мотоциклисты собрались в условленном месте для формирования колонны, выезд с места встречи был заблокирован служебными автомобилями полиции.

Администрация Нижнего Тагила, байкеров, принять участие в параде на 9 мая пригласили, всех в одном месте собрали, тут же ГИБДД и ОМОН подъехали, въезд и выезд заблокировали, никого никуда не пускали, ходили только штрафы всем рисовали! Получается, собрали всех в одном месте, чтоб план по штрафам выполнить?! Больше на нас не рассчитывайте! -- написал мотоциклист Станислав Волков в социальных сетях.

Видео: Михаил Новожилов

ФОТО: Максим Щиклин

В полиции убеждены, что проверка мотоциклистов была продиктована необходимостью обеспечения безопасности.

Во время любых массовых мероприятий сотрудники ОМОН проверяют все объекты, транспортные средства на террористическую защищённость. Это были профилактические действия. В том числе, в целях недопущения травматизма среди граждан, участвующих в праздничных мероприятиях. Естественно, сотрудники ГИБДД проверяли участвующие транспортные средства на исправность, на наличие соответствующих документов. Потому участники байкерского движения были проверены, как и все остальные рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Закон остаётся законом и в праздники. Нарушители были привлечены к ответственности.

7 человек были привлечены к административной ответственности. У одного отсутствовали права на управление транспортным средством. Транспортное средство было эвакуировано на штраф-стоянку. У одного участника транспортное средство не было зарегистрировано. Конечно, часть мотоциклистов после этого отказалась от участия. Но те, у кого всё было в порядке, благополучно приняли участие в параде добавили полицейские.

Но для многих мотоциклистов это сильно испортило праздничное настроение. В результате, колонна, завершавшая Парад Победы, сильно поредела.

В День Победы мы проехали по многим городам Свердловской области. Нигде нам не чинили препятствий, в Кушве был очень радушный приём. В Нижнем Тагиле, увидев такое отношение, согласились принять участие в параде 8 мотоциклистов из 70 рассказал журналисту TagilCity.ru Станислав Волков в личной беседе.

TagilCity.ru напоминает о том, что в Нижнем Тагиле и пригороде с 1 мая ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Его целью является уменьшение количества ДТП с участием мотоциклистов.