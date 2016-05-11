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Из-за внезапной проверки ГИБДД и череды наказаний, большинство байкеров Нижнего Тагила отказалось от участия в Параде Победы (ФОТО, ВИДЕО)
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Из-за внезапной проверки ГИБДД и череды наказаний, большинство байкеров Нижнего Тагила отказалось от участия в Параде Победы (ФОТО, ВИДЕО)

11 мая 2016, 13:10ОбществоПавел Щербина
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