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В Нижнем Тагиле АО «Промко» находится на стадии банкротства: компания должна более 1,2 млрд. рублей 28 кредиторам
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В Нижнем Тагиле АО «Промко» находится на стадии банкротства: компания должна более 1,2 млрд. рублей 28 кредиторам

11 мая 2016, 11:50ОбществоМарина
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