В Нижнем Тагиле АО «Промко» находится на стадии банкротства: компания должна более 1,2 млрд. рублей 28 кредиторам

10 июня 2015 года на внеочередном общем собрании акционеров АО «Промко» было принято решение о ликвидации компании. На сайте журнала «Вестник государственной регистрации» компания опубликовала сообщение о принятом решении.

9 июля 2015 года ПАО «Сбербанк» заявило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании АО «Промко» несостоятельным, в связи с наличием у него признаков банкротства. По решению Арбитражного суда от 24 июля 2015 была начата процедура конкурсного производства. Стандартный срок процедуры - 6 месяцев. Через полгода состоялось повторное заседание суда, на котором процедура конкурсного производства была продлена ещё на 6 месяцев - до 17 июля 2016 года.

Летом 2015 года конкурсным управляющим АО «Промко» была назначена Эльвира Суворова. Это не первый опыт Эльвиры Суворовой в качестве лица, контролирующего должника. По данным системы «СПАРК», ранее она уже возглавляла 4 предприятия на стадии банкротства. В настоящее время она является конкурсным управляющим ещё трёх предприятий.

Согласно отчету конкурсного управляющего, комиссии предстоит установить целесообразность заключения договоров АО «Промко» с ООО «Аспект-Р», ООО «Техкомплект» и ООО «ТагилТрансЛом». В июне 2015 года предприятие приняло решение о ликвидации. Однако в июле АО заключило договоры с первыми двумя компаниями из списка и в октябре 2015-го - с третьей. После чего на расчетный счет АО «Промко» поступали оплаты от этих и других организаций.

Среди компаний, осуществлявших платежи в адрес банкротящегося АО «Промко», также было ООО «ТД «Старый соболь», сообщается в отчете Эльвиры Суворовой. Торговый дом «Старый соболь» был ранее зарегистрирован компанией «Промко» и являлся официальным представителем компании в России и за её пределами, то есть мог заключать договоры и вести переговоры о реализации продукции, произведённой АО «Промко». По данным системы «СПАРК», Пряничникова Елена Владимировна - член совета директоров АО «Промко» - также является руководителем и совладельцем компании ООО «ТД «Старый Соболь». Другой член совета директоров компании, Черкайкин Вадим Николаевич, является бывшим совладельцем «Старого соболя».

Также конкурсный управляющий выяснил, что на расчетный счет ООО «ТД «Старый соболь» 19 октября 2015 года был произведен платеж от банкротящегося АО «Промко». Однако причина перечисления денежных средств по данному платежному поручению комиссии неизвестна. Размер платежа в отчете не обозначен.

В отчете специалиста также значится, что между предприятием-должником и двумя организациями – ООО «Техкомплект» и ООО «ТД «Старый соболь» - были заключены договоры аренды. Оплата по этим договорам должна была начать осуществляться с 1 декабря 2015 года. Однако «Техкомплект» и «Старый соболь» оплатили аренду раньше - 29.10.2015 и 19.11.2015. Причем сделали это без выставления арендодателем счетов.

После анализа финансового состояния должника, конкурсный управляющий внес в свой отчет еще один вопрос. Специалиста заинтересовало, чем обусловлен переход от нераспределенной прибыли в размере 287 млн руб. в 2014 году к нераспределенному убытку в размере 290 млн руб. в 2015 году.

19 апреля 2016 года по инициативе «Сбербанка» было созвано собрание кредиторов. О нём были уведомлены все 28 кредиторов АО «Промко». Однако на самом собрании присутствовали только три конкурсных кредитора, два из них с суммой требования 38 млн. рублей и представитель «Сбербанка» с суммой требования задолженности свыше 422 млн. рублей (самая большая задолженность АО «Промко» одному кредитору).

На запланированном собрании планировалось выслушать отчет конкурсного управляющего о заключенных должником договорах, движении денежных средств после начала конкурсной процедуры банкротства, результат анализа финансового состояния компании. Но собрание было признано неправомочным из-за присутствия менее половины включенных в реестр требований кредиторов. Следующее собрание запланировано на 12 мая 2016 года.

На собрании кредиторов 19 апреля 2016 года было озвучено, что общая сумма задолженности предприятия перед кредиторами составляет свыше миллиарда - 1 224 140 716,98 руб. Из них чуть менее 692 млн. руб. – сумма, учитывающаяся при голосовании на собраниях кредиторов. Сумма в размере 524,6 млн. руб. обеспечена залогом (причем 515,6 млн. руб. – основной долг, 9 млн. руб. - штрафы и пени).

Из банка данных исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области известно, что, помимо задолженности перед кредиторами, у АО «Промко» имеются долги по заработной плате общей суммой 792 тыс. рублей и долги за коммунальные услуги - около 26 тыс. рублей.

В справочно-информационной системе «СПАРК-Интерфакс» компания АО «Промко» занесена в несколько реестров. Известно, что у предприятия имеется еще одна задолженность, уже по уплате налогов. Несмотря на это, «Промко» значится в реестре надёжных партнёров Торгово-промышленной палаты г. Нижний Тагил. На данный момент сайт самой компании не работает, однако на сайте ТПП размещена информация о компании и контактные данные руководителей.

Чтобы узнать о деятельности компании в настоящее время, журналист TagilCity.ru позвонил по телефонам организации, указанным на сайте ТПП. С представителями АО по данным телефонам пообщаться не удалось: телефоны либо не отвечали, либо уже принадлежат другим организациям. Поэтому редакция обратилась за комментарием к директору Торгово-промышленной палаты, Борису Соколову:

Мы знаем, что организацией начата процедура банкротства. Информацию о них уберём с сайта в ближайшее время.

По данным системы «СПАРК», АО «Промко» является крупным предприятием с численностью персонала от 250 до 500 человек. Уставный капитал компании - 54 млн рублей, а выручка от реализации в 2014 году составила чуть менее двух миллиардов рублей.